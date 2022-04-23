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В Японии круизный лайнер с пассажирами на борту потерпел крушение
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  У восточных берегов японского острова Хоккайдо терпит крушение туристическое судно «KAZU I» с 24 пассажирами, в том числе двумя детьми, и двумя членами экипажа на борту, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.

Лайнер сообщил, что тонет возле западных берегов полуострова Сиретоко, который находится неподалеку от российского острова Кунашир. К месту происшествия направлены четыре патрульных катера и вертолеты, сообщает The Asahi Shimbun. Сигнал о бедствии береговая охрана получила около 13:15 по местному времени.

Телеканал NHK указывает, что в сообщении «KAZU I» говорилось о затоплении носовой части судна и предупреждении, что лайнер вскоре затонет полностью. Также отмечалось, что пассажиры надели спасательные жилеты.

The Asahi Shimbun отмечает, что в районе места затопления судна утром 23 апреля было объявлено предупреждение о волнении и сильном ветре. В рыболовном кооперативе, который находится в том же районе, NHK сообщили, что в море были высокие волны.

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