Cпутники Starlink Илона Маска добрались до Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Около 21 часов 22 апреля в ночном небе над Таджикистаном было замечено необычное явление - десятки горящих точек, выстроившихся в один ряд, пролетели по небу. Пользователи соцсетей успели заснять эту впечатляющую картину на видео.

На своей странице в Facebook таджикский специалист по вопросам космоса, ведущий научный сотрудник Физико-технического института имени С.У. Умарова НАН РТ Ризои Бахромзод описал это так:

«Это спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска, которые были отравлены в космос (53 спутника). Они находятся на первой стадии высоты, что составляет около 200 километров, позднее они поднимутся еще на 500 километров», - написал он

При этом Бахромзод отметил, что спутники не имеют никакой угрозы человеку.

«На данный момент 2388 таких спутников были отправлены в космос», - пишет Бахромзод.

Спутники Маска увидели, в частности, жители Душанбе, Худжанда и Канибадама

Что такое система Starlink?

Starlink - глобальная спутниковая система, развернутая компанией SpaceX Илона Маска.

Цель проекта - создать глобальную сеть, которая покроет всю Землю. Тогда стабильный широкополосный интернет будет доступен по всему миру, даже там, где нет сотовой связи - в отдаленных населенных пунктах, лесах, горах. Чем больше спутников пролетает над вами, тем лучше качество соединения.

Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположено в Редмонде (штат Вашингтон).

Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы были успешно запущены 22 февраля 2018 года. К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тыс. ИСЗ на околоземную орбиту к середине 2020-х годов. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников.

В 2020 году SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. По состоянию на январь 2022 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 145 тыс. в 25 странах мира.

В рамках публичного тестирования клиентам предлагается приобрести комплект оборудования за $499, а стоимость месячной подписки на услуги связи составляет $99.

Кстати, система не подключается напрямую от своих спутников к телефонам, в отличие от спутниковых систем связи Иридиум, Глобалстар, Thuraya и Inmarsat. Вместо этого она привязана к пользовательским терминалам размером с коробку пиццы, которые имеют фазированные антенные решётки и отслеживают спутники. Терминалы можно установить везде, откуда они могут видеть спутники напрямую.

Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. SpaceX также планирует продавать спутники, использующие эту же систему, для исследовательских и научных целей.

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