Таджикские мигранты смогут получать российскую пенсию

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CentralAsia (TJ) - Парламент Таджикистана 13 апреля на очередном заседании ратифицировал соглашение между Таджикистаном и Россией по пенсионному обеспечению мигрантов, которое было подписано в сентябре прошлого года, передает «Азия Плюс».

Ожидается, что теперь таджикские трудовые мигранты, работающие в России, официально оформленные на работу и отчисляющие деньги в пенсионный фонд РФ, будут получать пенсию от этой страны.

Глава Агентства социального страхования и пенсионного обеспечения Дилмурод Давлатзода, представивший сегодня соглашение в парламенте, сказал, что оно было разработано Россией еще в 2014–2015 годах и на протяжении многих лет обсуждалось и утверждалось властями.

«За этот период состоялись семь раундов переговоров между официальными лицами двух стран, и наконец, точка была поставлена в сентябре прошлого года», — отметил Давлатзода.

Согласно этому договору, граждане России, также работающие в Таджикистане и оформившие социальное страхование, будут получать пенсию от Таджикистана.

Кроме этого, если граждане Таджикистана работали ранее в РФ, а вышли на пенсию на родине, их рабочий стаж в России будет учитываться.

«Эти лица могут выйти на пенсию в двух странах, и в Таджикистане, и в России. При этом они получают пенсию, соответствующей их стажу в каждой стране по отдельности», – отметили во время обсуждения договора.

Вопрос обеспечения пенсией таджикских мигрантов за их трудовую деятельность в РФ являлся одним из главных между Таджикистаном и Россией. Он обсуждался не один год в профильных ведомствах двух государств.

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