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Немецкие ученые открыли вещество, которое может предотвратить рецидив рака

CentralAsia (CA) -  Исследователи из университета в немецком Констанце пришли к многообещающему открытию — им удалось отыскать вещество, которое эффективно противостоит распространению раковых клеток, сообщает портал Focus.de.

В исследовании группы под руководством биолога Кристофа Хаука, опубликованном в журнале Cell Chemical Biology, говорится о нахождении нового типа ингибитора (вещества, подавляющего течение процесса), который способен эффективно противостоять развитию онкологии. Он блокирует раковые клетки, тем самым препятствуя их проникновению в здоровые ткани.

Вот как работает изоляция опухолевых клеток

Когда кто-то заболевает раком, рост клеток выходит из-под контроля. Все, что происходит в клетке, требует наличия двух групп ферментов:

- протеинфосфатазы;

- протеинкиназы.

Эти две стороны контролируют все клеточные процессы в нашем организме, такие как рост, размножение, дифференцировка и движение.

Именно здесь вступает в действие ингибитор исследовательской группы под руководством Хаука. Он отключает важнейший фермент опухолевых клеток, протеинфосфатазу PPM1F, так что эти клетки больше не могут двигаться. PPM1F часто обнаруживается в больших количествах в злокачественных опухолях. Ингибитор теперь, так сказать, прилипает к раковой клетке, тем самым лишая ее способности к движению и, как следствие, проникновению в здоровые ткани. Это предотвратит распространение.

Найденный ингибитор получил название lockdown за свою эффективность в предотвращении высокой подвижности раковых клеток.

«Вероятно, это все еще далекая мечта, но возможность остановить метастазирование опухоли стала бы большим шагом вперед. Особенно в ситуациях, когда первичную опухоль можно удалить хирургическим путем, возможное появление метастазов нависает над пациентом, как дамоклов меч», — заявила один из авторов исследования Таня Гримм.

Однако, как отмечается в материале, применение методов с использованием найденного ингибитора войдет в прикладную медицину спустя продолжительный срок. Поэтому до тех пор основным способом борьбы с раком ученые называют своевременное выявление и лечение онкологии.

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