Минобороны России назвало число дезертировавших военных Нацгвардии Украины

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CentralAsia (CA) - Более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины (НГУ) отказались выполнять приказы командования и дезертировали из частей. Об этом сообщало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своих командований и самовольно покидают свои воинские части», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, больше всего фактов дезертирства подтверждено в воинской части 3056 (16-й отдельный батальон, Херсон) — 152 человека, воинской части 3014 (84 человека), воинской части 3033 (82 человека) и воинской части 3030 (79 человек). Помимо этого, 37 военнослужащих отказались выполнять приказы и покинули воинскую часть 3057, в состав которой входит отряд «Азов», добавили в Минобороны

С понедельника, 18 апреля, Минобороны России начало публиковать списки с персональными данными погибших украинских военнослужащих с датами рождения, званиями, обстоятельствами и местами получения смертельных ранений. Военное ведомство России также сообщало о том, что располагает данными о большом количестве дезертировавших украинских военных, раненых и пропавших без вести и информацией об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников, пишет РБК.

Согласно оценке Минобороны РФ на 16 апреля, украинские силы потеряли за время «спецоперации» более 23,3 тыс. человек. В это число вошли погибшие военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и «иностранные наемники». В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский ранее сообщал о потере за время конфликта 2,5–3 тыс. военных. В Минобороны РФ его слова назвали ложью.

О потерях российской стороны российское военное ведомство в последний раз сообщало 25 марта. Тогда в министерстве заявили о 1351 погибшем и 3825 раненых.