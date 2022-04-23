В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

CentralAsia (CA) - В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. На церемонию в этом году допустили лишь 1,5 тыс. человек. После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил раздал святыню клирикам, которые зажгут от нее связки из 33 свечей (по возрасту Иисуса Христа), передает РИА Новости.

Огонь символизирует воскрешение Христа. Храм Гроба Господня возведен на месте, где, по библейскому преданию, был похоронен Иисус Христос. Благодатный огонь сходит на Пасху в Кувуклии — часовне, находящейся на месте его погребения.

Снизить число человек, допущенных на церемонию, решили в том числе из-за произошедшей в 2021 году давки во время религиозного праздника на горе Мерон. Тогда погибли более 40 человек, пострадали свыше 100. Кроме того, на этой неделе возобновились столкновения между палестинцами и силами безопасности Израиля на Храмовой горе в Иерусалиме.

Храм Гроба Господня – это огромный архитектурный комплекс, включающий Голгофу (гора – место Распятия Иисуса Христа), ротонду – архитектурное сооружение с огромным куполом, под которым расположена Кувуклия («царская опочивальня») – часовня, находящаяся непосредственно над пещерой, где было погребено тело Иисуса, Кафоликон – кафедральным храм Иерусалимского патриарха, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой равноапостольной Елены и несколько приделов – маленьких храмов со своими собственными престолами. На территории храма Гроба Господня расположено несколько действующих монастырей, он включает множество вспомогательных помещений и галерей. Причем различные части храма принадлежат нескольким христианским вероисповеданиям, но главные святыни – Голгофа, Кувуклия, Кафоликон принадлежат Иерусалимской православной церкви.

Раннее свидетельство о схождении огня в Иерусалиме относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.

Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени.

Перед этим, примерно к десяти часам дня Великой Субботы тушатся все свечи и лампады во всем комплексе храма. Далее происходит процедура проверки Кувуклии на наличие огня и опечатывания входа в нее большой восковой печатью. Свои личные печати на ней ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др.

Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески «молитвенная процессия») Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым ее входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинное богослужебное облачение обычно белого цвета). Затем патриарх с 33 незажженными свечами входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня.

Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса.

Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа.