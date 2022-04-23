Минобороны России сообщило об ударах по военному аэродрому в Одессе

- Азия и мир, политика
- 23:56, 23 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Российские военнослужащие нанесли удары ракетами большой дальности по военному аэродрому под Одессой, где хранилась крупная партия оружия из США и ЕС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения», — сказал он.
Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении российской авиацией 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и ГСМ на Украине.
«В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины», — сказал Конашенков.
Он также отметил, что среди пораженных объектов «шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего».