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Минобороны России сообщило об ударах по военному аэродрому в Одессе
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Российские военнослужащие нанесли удары ракетами большой дальности по военному аэродрому под Одессой, где хранилась крупная партия оружия из США и ЕС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения», — сказал он.

Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении российской авиацией 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и ГСМ на Украине.

«В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины», — сказал Конашенков.

Он также отметил, что среди пораженных объектов «шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего».

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