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Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (CA) -  Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закрыла воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов, направляющихся в Сирию, передает газета Daily Sabah.

По его словам, Турция выдавала разрешение на полеты в Сирию каждые 3 месяца, однако в этот раз по согласованию с Москвой его продлевать не стали.

«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле»,— сообщил Чавушоглу на встрече с главой МИД Уругвая. По его словам, полеты были приостановлены по соглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Чавушоглу также сообщил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против России, поэтому российские компании могут вести бизнес в этой стране. «Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания из России хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права»,— сказал он.

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