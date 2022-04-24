Зеленский назвал условия для выхода Украины из переговоров с Россией

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов. Об этом он сказал на пресс-конференции, которая прошла на станции киевского метро «Майдан Незалежности».

А также Зеленский снова заявил, что Киев выйдет из переговоров, «если будут уничтожены» украинские солдаты в Мариуполе.

«Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут проведены псевдореферендумы на оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговоров», - сказал он.

Президент Украины добавил, что «с самого начала» настаивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата».