Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Фото

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в Москве, где проходит пасхальная служба, трансляцию вел РБК.

Торжественный молебен в честь праздника совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава государства появился в храме около полуночи. Он был одет в строгий костюм с бордовым галстуком, в руках у президента была зажженная церковная свеча. Рядом с президентом на пасхальном богослужении в главном соборе страны также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

По традиции во время службы президент преподнес главе Русской церкви декоративное пасхальное яйцо - символ Воскресения Христова и торжества жизни.

Незадолго до ночной пасхальной службы в храме Христа Спасителя в Москву прибыл самолет с Благодатным огнем, сошедшим в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Позже его доставили в храм Христа Спасителя.

Путин традиционно приезжает на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. О том, что президент не изменит этой традиции 21 апреля сообщил его представитель Дмитрий Песков.

Как пишет ТАСС, Путин дважды не посещал богослужение в Москве за время своего президентства: в 2003 году, когда он находился в Таджикистане с официальным визитом, и в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Пасха - главный праздник всего христианского мира, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых, ключевое событие истории христианства. Русская православная церковь вычисляет его дату исходя из солнечного и лунного календарей. В 2022 году он приходится на 24 апреля.