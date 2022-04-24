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Число найденных после крушения лайнера в Японии выросло до семи человек
Предыстория: В Японии круизный лайнер с пассажирами на борту потерпел крушение

CentralAsia (CA) -  Спасатели обнаружили еще трех человек после в районе крушения туристического судна Kazu I в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на первый региональный штаб береговой охраны. Ранее были найдены 4 человека, в итоге количество спасенных составляет 7 человек.

Четырех человек нашли на оконечности мыса Сиретоко (остров Хоккайдо), остальных троих — в районе места происшествия. Все обнаруженные люди без сознания, их доставили в больницу.

Штаб береговой охраны Японии совместно с Военно-воздушными силами страны продолжают поиски остальных пассажиров судна.

Туристическое судно Kazu I с 24 пассажирами на борту и двумя членами экипажа затонуло 23 апреля. Среди пассажиров были также двое детей. Лайнер начал тонуть возле западных берегов полуострова Сиретоко, который находится неподалеку от российского острова Кунашир.

Судно подало сигнал бедствия о том, что в носовую часть судна начала поступать вода. Затем экипаж сообщил, что у лайнера крен на 30 градусов, писал Kyodo news, после этого с ним пропала связь. В сообщении Kazu I также говорилось, что все пассажиры надели спасательные жилеты.

Газета The Asahi Shimbun передавала, что в районе места затопления судна утром 23 апреля было объявлено предупреждение о волнении и сильном ветре.

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