экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сердар Бердымухамедов в честь мусульманской Ночи всемогущества помиловал полтысячи осужденных
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 514 осужденных в честь Gadyr gijesi (Ночи всемогущества), которая отмечается на 27-й день мусульманского поста, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Соответствующий указ глава государства подписал на заседании правительства, проведенном в пятницу в режиме видеосвязи.

Это первое подобное решение нового президента страны после прошедших недавно выборов. Сердар Бердымухамедов сменил на посту своего отца Гурбангулы Бердымухамедова.

«По традиции, в канун благословенной Gadyr gijesi проводится акция помилования осуждённых, искренне раскаявшихся в содеянном и готовых начать новую жизнь. Руководствуясь принципом гуманизма предков, мы проявляем милосердие к оступившимся людям и освобождаем их от дальнейшего отбывания наказания», – выступил президент Туркменистана.

Ночь всемогущества (или предопределения) занимает особое место во время мусульманского месяца Рамадан, который в Туркменистане в этом году проходит со 2 апреля по 2 мая. Соответственно, Ночь Всемогущества приходится на ночь 28 апреля.

В Туркменистане акции помилования практикуются с 1999 года. В настоящее время они проводятся в стране 3-4 раза в год и приурочены к большим государственным праздникам.

В 2022 году Ораза-байрам в Туркменистане приходится на 2 мая. Согласно законодательству страны, этот праздничный день является нерабочим.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Скончавшийся в Жамбылской области солдат просил денег у семьи
  • Страны ЕАЭС готовят общий механизм товарных торгов
  • Минобороны России сообщило об ударах по производству взрывчатки для ВС Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com