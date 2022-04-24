Сердар Бердымухамедов в честь мусульманской Ночи всемогущества помиловал полтысячи осужденных

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 514 осужденных в честь Gadyr gijesi (Ночи всемогущества), которая отмечается на 27-й день мусульманского поста, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Соответствующий указ глава государства подписал на заседании правительства, проведенном в пятницу в режиме видеосвязи.

Это первое подобное решение нового президента страны после прошедших недавно выборов. Сердар Бердымухамедов сменил на посту своего отца Гурбангулы Бердымухамедова.

«По традиции, в канун благословенной Gadyr gijesi проводится акция помилования осуждённых, искренне раскаявшихся в содеянном и готовых начать новую жизнь. Руководствуясь принципом гуманизма предков, мы проявляем милосердие к оступившимся людям и освобождаем их от дальнейшего отбывания наказания», – выступил президент Туркменистана.

Ночь всемогущества (или предопределения) занимает особое место во время мусульманского месяца Рамадан, который в Туркменистане в этом году проходит со 2 апреля по 2 мая. Соответственно, Ночь Всемогущества приходится на ночь 28 апреля.

В Туркменистане акции помилования практикуются с 1999 года. В настоящее время они проводятся в стране 3-4 раза в год и приурочены к большим государственным праздникам.

В 2022 году Ораза-байрам в Туркменистане приходится на 2 мая. Согласно законодательству страны, этот праздничный день является нерабочим.