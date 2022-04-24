Скончавшийся в Жамбылской области солдат просил денег у семьи

CentralAsia (KZ) - Тело солдата-срочника накануне ночью доставили в Мангистаускую область, передает 24.kz.

Скончавшегося в Жамблыской области солдата накануне ночью доставили в родное село Мангыстауской области. Семья 18-летнего Алибека Калбая уверена, в гвардейском гарнизоне, где случилась трагедия, были неуставные отношения. За несколько дней до смерти Алибек просил у семьи выслать денег.

«Когда он был уже там, в три-четыре часа дня он позвонил маме и просил перевести ему 4 тысячи тенге. Говорил нужно лекарство купить, желудок болит. Когда я была в морге, на нем живого места не было. Живот, там, где почки, все в синяках. Руки в синяках, голова», — рассказала родственница погибшего Динара Тилесова.

Тело парня накануне ночью спецбортом доставили в родное село Мангистауской области. Сопровождавший тело командир воинской части №30212 ВС РК Алмас Доспаев уточнил, что не знает из-за чего упал Алибек, но якобы в их казарме каждый день во время построения минимум по два-три солдата падают от головокружения.

О случившемся ЧП в воинской части Кордайского района стало известно накануне днем. Рядовой срочной службы упал без сознания во время утреннего построения и скончался, не приходя в сознание.

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