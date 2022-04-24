Минобороны России сообщило об ударах по производству взрывчатки для ВСУ

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли удар ракетами наземного базирования и уничтожили цеха предприятия, на котором производились взрывчатые вещества в районе Павлограда (Днепропетровская область). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил», — сказал он.

Помимо этого авиация за ночь нанесла удары по 26 военным объектам Украины, был уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона и до 150 украинских военных, а также до 40 единиц бронетехники и автомобилей, сообщили в Минобороны.