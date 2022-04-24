Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 60 дней военных действий

Азия и мир, политика

16:29, 24 апреля 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 24 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 21800 человек, танков ‒ 873, боевых бронированных машин ‒ 2238, артиллерийских систем – 408, РСЗО - 147, средства ПВО - 69, самолетов – 179, вертолетов – 154, автомобильной техники - 1557, корабли /катера - 8, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 191. Специальная техника – 28. Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia