Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 60 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:29, 24 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 24 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 21800 человек,
танков ‒ 873,
боевых бронированных машин ‒ 2238,
артиллерийских систем – 408,
РСЗО - 147,
средства ПВО - 69,
самолетов – 179,
вертолетов – 154,
автомобильной техники - 1557,
корабли /катера - 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 191.
Специальная техника – 28.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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