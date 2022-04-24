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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 60 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 24 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 21800 человек,

танков ‒ 873,

боевых бронированных машин ‒ 2238,

артиллерийских систем – 408,

РСЗО - 147,

средства ПВО - 69,

самолетов – 179,

вертолетов – 154,

автомобильной техники - 1557,

корабли /катера - 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191.

Специальная техника – 28.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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