Российская армия за ночь поразила 423 цели на Украине, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российская армия за ночь поразила 423 цели на Украине. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, поражены, в частности, 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Гусаровка и Великая Камышеваха (Барвенковский район, Харьковская область).

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвинок, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватая уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», - добавил Конашенков.

Кроме того, ВС РФ высокоточными ракетами поразили 9 военных объектов Украины. «В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и места сосредоточения живой силы и военной техники, а также 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области», - заявил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2 496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1 093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 343 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.