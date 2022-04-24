Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС

Александер Шалленберг

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает необходимым дальнейшее укрепление отношений Киева и Евросоюза, но не поддерживает вступление Украины в объединение. Слова главы МИД приводят австрийские СМИ, в том числе газета Heute и телеканал Oe24.

Шалленберг выступает не за полноправное членство Украины в ЕС, а призывает к «иному пути» (в чем он заключается, не уточняется). По мнению министра, должны быть иные модели сближения Киева и Брюсселя, кроме присоединения к Европейской экономической зоне или сохранения действующего соглашения об ассоциации с ЕС. Глава МИДа призвал к «большей гибкости» в этом вопросе.

Украинские власти рассчитывают, что страна получит статус кандидата на членство в ЕС в июне, говорил ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак. Шалленберг с этим не согласен; он упомянул страны Западных Балкан, вопрос о вступлении которых в ЕС был поднят раньше (Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия имеют статус официальных кандидатов на присоединение к Евросоюзу, Босния и Герцеговина и частично признанное Косово — потенциальных).

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации. Стремление Украины в ЕС официально закреплено в Конституции страны с 2019 года. 28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, попросив одобрить ее «немедленно». Документ был адресован главам Евросовета, Европарламента, а также Эмманюэлю Макрону — президенту Франции, председательствующей в ЕС.

Евросовет в середине марта постановил, что Еврокомиссии следует представить собственное мнение по вопросу вступления Украины. Макрон тогда указал, что процедура получения членства не может быть открыта в отношении страны, которая ведет боевые действия. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович со своей стороны отметил, что «никто не вошел в Европейский союз за одну ночь». При этом Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения поддержали идею ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце февраля заявляла: «Эта страна [Украина] — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье». 8 апреля во время посещения Киева она передала Зеленскому опросник на вступление в ЕС, десять дней спустя тот отдал заполненную анкету главе представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикасу.

В Кремле считают, что вопрос вступления Украины в Евросоюз находится «в другой плоскости», нежели ее принятие в НАТО. «ЕС — это не военно-политический блок», — указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.