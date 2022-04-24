Возобновлена работа ВПУ-3 на КТК

CentralAsia (KZ) - На морском терминале КТК возобновлена работа ВПУ-3. Об этом сообщается на сайте Каспийского трубопроводного консорциума, передает Tengrinews.kz.

«23 апреля 2022 года на морском терминале КТК введено в эксплуатацию ВПУ-3 после проведения ремонта. Кратковременное улучшение погодных условий 23 апреля позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд (ОПТМ), что позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ», - говорится в официальном сообщении.

Ранее специалистами подрядной организации и КТК была осуществлена промывка выносного причального устройства с помощью танкера, заменены поврежденные плавучие шланги, а также успешно проведены работы по опрессовке и проверке исправности всех систем ВПУ.

«В настоящее время к ВПУ-3 пришвартован танкер Delta Commander, осуществляется погрузка. ВПУ-2 остается временно выведенным из эксплуатации. ВПУ-1 функционирует в штатном режиме», - пояснили в консорциуме.

21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков подчеркивал, что одно выносное причальное устройство (ВПУ) обеспечивает 60 процентов всей мощности КТК.

«Если ВПУ-3 начнет сегодня работать полностью, то 100 процентов мощности нефтепровод восстановит к концу недели. ВПУ-2 будет еще находиться в ремонте. ВПУ-2 и так собирались ставить на плановый капремонт.

Всегда работали двумя ВПУ. Один был в резерве, поэтому двух достаточно. Если один причал обеспечивает 60 процентов мощности, то два - 120 процентов. Конечно, сто процентов мы сможем обеспечить», - заверил министр.

Ранее заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что сумма ущерба от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме оценивается примерно в 100-150 миллиардов тенге.

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