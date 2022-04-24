Президент Туркмении выступил за принцип справедливого доступа к воде

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов высказался за безусловное соблюдение принципа равного и справедливого доступа к водным ресурсам, сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Об этом глава государства заявил, выступая онлайн на четвёртом Азиатско-Тихоокеанском водном саммите, в работе которого он принял участие по приглашению премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

По словам Бердымухамедова, сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из мощнейших полюсов глобального развития и соответственно, на этот регион ложится большая ответственность за сохранение и использование водных ресурсов планеты, как неотъемлемого элемента обеспечения общей международной стабильности и безопасности.

«Убеждены, что главным условием совместной деятельности в данном направлении должна оставаться безусловная приверженность принципу равного и справедливого доступа к водным ресурсам, признанию его в качестве фундаментального права человека», - подчеркнул туркменский лидер.

Он отметил, что «особенно важно в нынешних условиях, когда пандемия коронавируса нанесла серьёзный ущерб мировой экономике, глобальной продовольственной безопасности, негативно отразилась на выполнении целей устойчивого развития».

Президент Туркмении подчеркнул, что позиция Ашхабада по водно-энергетическим проблемам принципиальна и последовательна. По мнению главы государства, эти вопросы должны решаться: во-первых, на основе общепризнанных норм международного права, во-вторых, с учётом интересов каждой страны и, в-третьих, при активном участии международных организаций, в первую очередь, ООН.

Также Сердар Бердымухамедов отметил, что инициативы Туркменистана в решении водных проблем имеют предельно конкретный характер и «привязаны» к реальным потребностям людей и целям регионального развития. Он напомнил, что Ашхабад ранее предлагал разработать Специальную программу ООН для бассейна Аральского моря и выделить Аральскую проблематику в отдельное направление деятельности ООН, разработать Центрально-азиатскую водную стратегию, новую Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и т.д.

В заключение президент Туркмении подчеркнул, что Ашхабад поддерживает цели и задачи нынешнего саммита, и ожидает, что принятие по его итогам Декларации станет одной из платформ для последующего целенаправленного и предметного международного взаимодействия.