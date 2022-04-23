Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

CentralAsia (KZ) - Сегодня в рамках общереспубликанской экологической акции «Бiрге - таза Қазақстан» глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду, передает Акорда.

В мероприятии также приняли участие руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, эковолонтеры, члены президентского молодежного кадрового резерва.

В ходе субботника президент побеседовал с эковолонтерами и членами президентского молодежного кадрового резерва.

Токаев отметил важность бережного отношения к природе. По его мнению, в будущем Казахстан должен стать зеленым государством. «Дерево - это священное понятие. Мы должны беречь деревья и природу», - убежден президент.

«Выражаю всем признательность. Вы - будущее нашей страны. Мы вместе должны построить Новый Казахстан, Вторую республику. Я не сомневаюсь в светлом будущем Казахстана. Будущее нашей страны в руках молодежи. Надеюсь на вас всех», - сказал лидер Казахстана.

В свою очередь волонтеры и члены ПМКР поблагодарили президента за поддержку, а также личное внимание к экологическим вопросам и инициативам.

Участниками акции было высажено 15 лип и 35 дубов.

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