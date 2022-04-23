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Польша передала Украине военную помощь на $1,6 млрд

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна передала Украине военную помощь более чем на $1,6 млрд. «Это оборудование сохранит украинский, польский и европейский суверенитет», - говорится в сообщении пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера в Twitter.

Польша начала поставлять оружие на Украину с самого начала военной операции. 26 февраля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Украина ожидает от Польши 100 единиц минометов, 1,5 тыс. боеприпасов к ним, 8 комплектов беспилотников, 10 тыс. единиц автоматов Grot.

Польский журнал Polityka сообщал, что в основном вооружение из Польши на Украину перевозят на автомобилях — это исключает возможность поставок тяжелого вооружения. Поэтому поставки ограничиваются стрелковым оружием, ПЗРК, переносными Javelin и Stinger, боеприпасами, бронежилетами и медицинским оборудованием.

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