Монгольская команда стала чемпионом PUBG Mobile Pro League в Южной Азии 2022 года

CentralAsia (MNG) - Профессиональная сцена PUBG Mobile esports South Asia стала свидетелем еще одного замечательного события, которое завершилось сегодня 25 апреля: финал PUBG Mobile Pro League (PMPL) в Южной Азии 2022 года подошел к концу, и чемпионом стала монгольская энергичная команда Stalwart Esports. Команда набрала в общей сложности 234 очка, чтобы претендовать на трон.

Deadeyes Guys заняла второе место с 215 очками, а Trained to Kill заняла третье место. Десять лучших команд в таблице очков пробились на предстоящий региональный чемпионат PUBG Mobile Pro League South Asia Spring Championship 2022. Турнир, который запланирован на май 2022 года, продемонстрирует 16 лучших команд, прошедших квалификацию из суб- региональные финалы.

Путь Stalwart Esports через финал PMPL South Asia Finals 2022

Путь к чемпионству был непростым для чемпиона STE. Они начали финал с пятой позиции. Хотя первый день был ожесточенной борьбой среди пятерки лучших, DE набрала 69 очков и заняла первое место. Джан Маара с отставанием в очко занял второе место. На следующий день все было о монгольском господстве.

IHC поднялся на вершину, а чемпион STE занял третье место. Однако T2K удалось остаться на втором месте.

Stalwart Esports выигрывает огромную долю призового фонда, став чемпионом PMPL South Asia Finals 2022.

Призовой фонд PUBG Mobile Pro League South Asia Finals 2022 составил $150 000. Выигрыш трофея принес Stalwart Esports приличные 18 500 долларов. Занявшие второе место Deadeyes Guys заработали 12 500 долларов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения