Consensus algorithm или алгоритмы консенсуса

CentralAsia (MNG) - Как устроены алгоритмы консенсуса в блокчейнах

Алгоритм консенсуса — это правила, по которым происходит генерация блоков в блокчейне. В зависимости от используемого алгоритма в одних блокчейнах работает механизм майнинга для добычи новых монет, а в других — стейкинг, одни сети работают быстрее, но подвержены централизации, другие — медленнее, но их сложно взять под контроль недобросовестным участникам сети. Поэтому важно разбираться в отличиях между PoW, PoS, PoA и другими алгоритмами консенсуса, чтобы правильно оценить перспективы блокчейн-проекта.

Что такое алгоритм консенсуса в блокчейне

Начнем с азов. Блокчейн — это децентрализованная сеть из блоков, содержащих различные данные. В криптовалютах эти блоки хранят информацию обо всех операциях внутри сети. Все блоки записываются в сеть последовательно один за другим и связаны в цепочку. При этом каждый блок содержит информацию обо всех предыдущих блоках. Из такой сети нельзя ничего удалить, отредактировать или изменить задним числом — ведь пришлось бы переписывать всю цепочку с самого начала, пишет media.sigen.

В блокчейне проверкой операций и подтверждением того, что они записаны верно, занимается специальный встроенный механизм под названием алгоритм консенсуса.

Алгоритм консенсуса блокчейна — это способ, благодаря которому децентрализованные ноды сети достигают согласия (или консенсуса) о текущем состоянии данных во всех блоках. Нода — это любой компьютер, подключенный к блокчейну, который проверяет и подтверждает транзакции, и хранит копию блокчейна.

Алгоритм консенсуса гарантирует соблюдение правил протокола и достоверность всех транзакций. Другими словами, он отвечает за то, чтобы все ноды сети были согласны с добавлением в нее нового блока. Таким образом консенсусный алгоритм поддерживает целостность и безопасность сети.

При этом важно понимать разницу между алгоритмом консенсуса и протоколом:

Протокол — это правила работы блокчейна, по которым происходит взаимодействие нод сети, передаются данные о транзакциях и подтверждается добыча блока.

Алгоритм консенсуса — это механизм проверки выполнения правил: верны ли балансы и подписи, все ли транзакции корректны.

Так, например, Bitcoin и Ethereum — это протоколы, а Proof-of-Work и Proof-of-Stake — это консенсусные алгоритмы.

Есть много вариантов алгоритмов консенсуса. Рассмотрим подробнее наиболее востребованные среди лучших блокчейн-проектов.

Преимущества алгоритма: низкое энергопотребление и экономичность, ведь не надо тратиться на дорогостоящее оборудование для майнинга. Кроме того, при сохраняющемся или растущем спросе алгоритм может способствовать росту стоимости остающихся монет — ведь их количество постоянно уменьшается.

Главный недостаток PoB — он подходит только для зрелых проектов, в которых основная эмиссия монет уже завершена, и им есть что сжигать. Поэтому алгоритм не популярен, но все же иногда используется, например, в блокчейне Counterparty (XCP).

Proof-of-Elapsed-Time (PoET)

Proof-of-Elapsed-Time (доказательство истекшего времени, PoET) — алгоритм консенсуса от компании Intel. Считается одним из самых сбалансированных и совершенных консенсусных алгоритмов и используется в основном корпоративными блокчейнами, например, Hyperledger.

Принцип работы PoET напоминает лотерею. В каждой ноде сети генерируется случайное время ожидания для конкретного блока — каждый раз оно разное. После этого нода «замораживается» (переходит в период ожидания). Блок добывает та нода, у которой время ожидания блока окажется наименьшим. Специальная система SGX следит за тем, чтобы все это происходило действительно случайным образом.

Главный недостаток PoET — он требует обязательного использования процессора Intel Software Guard Extension, поддерживающего SGX.

В заключение

По мере взросления крипторынка и развития блокчейн-технологий будут появляться все новые, более совершенные консенсусные алгоритмы и будут совершенствоваться текущие. Они будут предлагать самые оптимальные решения для устранения уязвимостей и недостатков существующих блокчейн-сетей.

Вполне вероятно, что в будущем начнет появляться все больше таких блокчейн-проектов, как UMI, где успешно совмещаются элементы разных механизмов по достижению консенсуса и получению вознаграждения. Такой подход позволит брать только лучшее из представленных на рынке механизмов, минимизируя уязвимости и повышая эффективность работы сети.

источник: krypto.mn

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