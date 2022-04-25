Россия готова использовать Монголию на трубопроводе Союз-Восток, — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) - Когда Владимира Зеленского, еще кандидата в президенты Украины, спросили о его детских годах в монгольском шахтерском городке Эрдэнэт, он сказал, что очень четко помнит одно слово — «байхгуй». Это выражение означает «у нас его нет» и иллюстрирует лишения того времени, когда независимость Монголии от Советского Союза была в лучшем случае номинальной, а полки продуктовых магазинов пустовали. Сегодня, пока Зеленский ведет свою страну против российской агрессии, Москва работает над тем, чтобы защитить Монголию в качестве младшего партнера для нового стратегически важного газопровода в Китай.

Идея трансмонгольского газопровода не нова и была возрождена пророссийским президентом Монголии Баттулга Халтмаа на Восточном экономическом форуме 2018 года. В 2019 году с молчаливого одобрения Пекина и «Газпрома» монгольская государственная компания «Эрдэнэс Монгол» начала технико-экономическое обоснование строительства монгольской ветки газопровода «Сила Сибири-2», известного как трубопровод «Союз-Восток».

Как сообщает bne IntelliNews, большая часть инфраструктуры нефте- и газопроводов России идет на запад, чтобы поставлять 60% российской нефти и 70% газа в Европу. Но в связи с надвигающимися на Россию энергетическими санкциями Россия изо всех сил пытается построить больше газо- и нефтепроводов в Азию, где у Москвы больше друзей и желающих клиентов. Пока только газопровод «Сила Сибири-1» и нефтепровод «Восточная часть Тихого океана — Сибирский океан» (ВСТО) ведут на восток к азиатским рынкам, оба они были построены в последнее десятилетие.

В начале 2022 года власти Монголии и «Газпром» утвердили технико-экономическое обоснование, несмотря на то, что технико-экономическое обоснование «Силы Сибири-2» все еще продолжается. Через несколько дней после начала российского вторжения в Украину «Эрдэнэс Монгол» и «Газпром» оперативно подписали соглашение на выполнение инженерных и проектных работ по трубопроводу с целью начала строительства в 2024 году.

Во время недавнего визита Путина в Китай на зимние Олимпийские игры было подписано соглашение, связывающее «Силу Сибири-1» с дальневосточным трубопроводом Сахалин-Владивосток, и стороны продолжали координировать усилия по развитию корабля «Союз-Восток».

«Сила Сибири-2» и, как следствие, трубопровод «Союз-Восток» имеют пропускную способность, сравнимую с пропускной способностью приостановленных проектов «Северного потока — 2» (около 50 млрд куб. на рынки Европы, в Китай, тем самым завершая объединение газотранспортной сети России.

Жесткий торг

Несмотря на отсутствие опыта в разработке газопроводов, Улан-Батор до сих пор не привлекал сторонних консультантов для оценки технической и финансовой осуществимости проекта «Союз-Восток». В то же время политическое руководство Монголии и «Газпром», похоже, не заинтересованы в привлечении к проекту третьей стороны, что, возможно, могло бы повысить прозрачность, обеспечить дополнительный капитал и позволить более тщательно изучить финансовые, инженерные и экологические аспекты.

В результате «Газпром», похоже, заблокировал «Эрдэнэс Монгол» по заранее определенному набору технических и финансовых параметров, что позволит ему переложить неоправданную сумму общей стоимости проекта на «Союз-Восток», при этом оставляя себе или газопроводу «Сила Сибири-2» львиную долю чистой прибыли.

Без надлежащей оценки проекта и участия третьих сторон Монголия, вероятно, возьмет у России значительный кредит, возможно, на грабительских условиях, для финансирования своей части расходов, согласившись погасить его за счет платы за транзит газа. В этом сценарии, по иронии судьбы похожем на разработку медного рудника Эрдэнэт в советское время, Монголия будет нести тяжелое, возможно, неоправданное бремя затрат, но будет получать ровно столько, чтобы проект вышел на уровень безубыточности, но не сможет обеспечить долгосрочные выгоды. такие как масштабируемые поставки газа со скидкой. Соответственно, переговоры о транзитных сборах, ценах на газ и финансировании проектов в условиях информационной асимметрии нанесут ущерб интересам Улан-Батора.

Более того, мало оснований полагать, что Монголия сможет защитить себя от политических и геотехнических рисков, связанных с Союзом-Востоком, где приостановка транспортировки газа может задержать денежные потоки, обесценить инвестиции Улан-Батора и еще больше задолжать его. Политические риски в данном случае существуют не только со стороны России, которая продолжает блокировать попытки Монголии построить собственные гидрогенерирующие мощности, но и со стороны Китая, который имеет привычку закрывать границы и оказывать дипломатическое давление на Монголию каждый раз, когда Далай-лама Лама приезжает по приглашению монгольских буддистов.

Поскольку экспорт энергоносителей в западные страны должен сократиться, стремление Путина ускорить подключение инфраструктуры к восточным рынкам дает Китаю козырную карту для сделки по поставкам трубопроводного газа со скидкой. Эта новая геополитическая реальность заставит «Газпром» выжать максимум из трубопровода «Союз-Восток» и поставить Монголию в невыгодное положение.

В нынешних обстоятельствах риски заключения сделки с «Газпромом» влекут за собой усиление зависимости Монголии как от России, так и от Китая без значительных экономических выгод, при этом подвергая себя политическим рискам и потенциальному давлению со стороны соседей по суверенным внутренним вопросам.

автор: Мөнхнаран Баярлхагва

перевод с английского: Татар С_Майдар

источник: bne IntelliNews

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