С 22 апреля ограничен вывоз драгоценных металлов и иностранных банкнот на сумму 20 млн тугриков

CentralAsia (MNG) - В связи с принятым на прошлой неделе законом о предотвращении подорожания и дефицита основных товаров, вызванных международным кризисом, и снижении их воздействия, Великий Государственный Хурал внес определенные поправки в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В его рамках с 22 апреля вступило в силу решение об ограничении вывоза драгоценных металлов и иностранных банкнот на сумму 20 млн тугриков наличными, сообщили в Главном таможенном управлении.

Указанное решение будет действовать до 1 января 2023 года.

Решение об ограничении вывоза иностранных банкнот и драгоценных металлов Кабмин принял на внеочередном заседании 4 апреля.

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