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Команда Монголии завоевала бронзу чемпионата мира по черлидингу

CentralAsia (MNG) -  С 20 по 22 апреля в Орландо, США, прошел чемпионат мира по черлидингу 2022 года.

Команды, занявшие первые места на национальном чемпионате по черлидингу, состоявшемся 12 января 2022 года, прошли квалификацию на чемпионат мира.

Команды «NN Titans», «Өсөх Ирээдүй», «NGL-1», «Болор Шигтгээ» и «Show Dance» соревновались в мероприятии как представители Монголии.

Во второй день турнира-чемпионата команда «Өсөх Ирээдүй» завоевала бронзовую медаль в категории «Youth Hip Hop - Молодежный хип-хоп». Команды США и Шотландии заняли первое и второе места соответственно.

В категории Junior Pom команда «NGL-1» заняла 8 место.

Более 10 000 спортсменов из 51 страны соревновались в чемпионате мира среди юниоров ICU и чемпионате мира по черлидингу 2022 года.

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