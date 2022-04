Zijin инвестирует в Xanadu для поиска медно-золотых ресурсов в Монголии

CentralAsia (MNG) - Китайская горнодобывающая компания Zijin Mining Group Co Ltd заявила, что купит долю в Xanadu Mines Ltd с прицелом на получение медных и золотых ресурсов в Монголии.

В заявлении на Шанхайской фондовой бирже Zijin заявила, что подписала соглашение с Xanadu Mines о приобретении 19,9% акций компании по цене 0,04 австралийских доллара (0,0296 долларов США) за акцию и 50% акций дочерней компании Xanadu Khuiten Metals Pte Ltd за 35 млн долларов.

В конечном итоге Zijin намеревается приобрести 45,9% акций медно-золотого рудника Хармагтай в Монголии через 76,5% акций рудника Khuiten Metals, говорится в сообщении компании.

Согласно годовому отчету Xanadu за 2021 год, на руднике Харматай содержится 2,93 миллиона тонн меди и 7,8 миллиона унций или 243 тонны золота.

«Компания считает, что проект имеет большой объем ресурсов, а общий объем инвестиций невелик», — сказала Zijin в заявке, отметив, что ее опыт в разработке низкосортных ресурсов облегчит инвестиции.

Zijin в настоящее время управляет зарубежными медными проектами в Сербии и Демократической Республике Конго. Имеет золотые прииски в Колумбии, Австралии, Папуа-Новой Гвинее и других странах.

Чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 144% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 6,1 млрд юаней (952,68 млн долларов) после публикации рекордной годовой прибыли за 2021 год.

(1 доллар = 1,3503 австралийского доллара)

(1 доллар = 6,4030 китайских юаней)

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения