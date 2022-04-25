Брестская область Беларуси и Монголия стремятся к более тесному сотрудничеству в сфере торговли

CentralAsia (MNG) - Об этом шла речь во время встречи губернатора Брестской области Юрия Шулейко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Беларуси Батсух Баярсайхан 21 апреля.

В прошлом году товарооборот между Брестской областью и Монголией увеличился более чем в 2,5 раза и достиг 1,2 миллиона долларов. В этом году динамика сохраняется. В январе-феврале 2022 года взаимный товарооборот достиг почти 600 000 долларов США, рост превысил 320%. Однако внешняя торговля была односторонней: Брестская область не импортировала товары из Монголии, но экспортировала в Монголию мебель, промышленное оборудование, продукты питания.

«Мы готовы сотрудничать в экономической сфере и приветствуем деловые отношения», - сказал Юрий Шулейко. «Если есть двусторонний интерес, я как губернатор готов всячески содействовать развитию торгово-экономических, культурных связей, самому тесному партнерству в других сферах».

Батсух Баярсайхан совершил свою первую рабочую поездку по Беларуси в качестве посла. По его словам, Брестская область не была случайным выбором. Монголия хорошо знает Брестскую крепость и ее героическую историю. Этот белорусский регион рассматривается Монголией как окно в Европу, транзитный коридор для поставок продукции на европейский рынок. Монгольские граждане также очень хорошо знают некоторые продукты, производимые в Брестской области и в Беларуси в целом. Дипломат отметил, что есть большие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества.

«Монголия может похвастаться хорошо развитой горнодобывающей промышленностью. Это аграрная страна, богатая природными и сырьевыми ресурсами. У нас более 70 миллионов голов крупного рогатого скота. Более половины мирового кашемира имеет монгольское происхождение. Беларусь – страна-производитель, с хорошо развитой пищевой и мебельной промышленностью. У нас есть много возможностей для расширения сотрудничества, и посольство будет работать над ними», - сказал дипломат.

Посол Монголии также провел встречу в Брестском офисе Белорусской торгово-промышленной палаты. В программу визита также вошли визиты к производителю мебели, одному из резидентов Свободной экономической зоны «Брест» и Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой».

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