Монгольские предприниматели используют дешевую шерсть для производства новой продукции

Helen Botanical Beauty экспортирует в Европу свое органическое отшелушивающее мыло

CentralAsia (MNG) - Монголия является ведущим игроком на мировом рынке шерсти, то есть козьего кашемира.

В стране также содержится 30 миллионов овец. Но в отличие от мериносовой породы, распространенной в Австралии и Новой Зеландии, чья мягкая, тонкая шерсть ценится для изготовления свитеров, шарфов и другой одежды почти так же, как кашемир, 15 аборигенных пород Монголии производят шерсть, слишком толстую и грубую для такого использования.

До недавнего времени большинство монголов жили в круглых палатках, называемых гэр, которые были покрыты войлоком из овечьей шерсти, чтобы сохранять тепло в морозные зимы в стране. Но урбанизация сократила такой спрос.

Поскольку цены на овечью шерсть застопорились на уровне около 2000 монгольских тугриков (76 центов США) за килограмм, местные предприниматели начали придумывать новые способы использования этого материала, давая надежду на то, что страна сможет отказаться от зависимости от экспорта сырьевых товаров, а также увеличить доходы фермеров.

Цогбадрах Баянжав – один из пионеров производства шерсти. Работая торговым представителем Монголии в Европе, он встретил ученых из Университета Гумбольдта в Германии, которые экспериментировали с превращением овечьей шерсти, естественно содержащей азот и калий, в органическое удобрение.

Теперь на вонючей фабрике в аймаке Төв к юго-востоку от Улан-Батора компания Цогбадрах Monpellets применяет немецкую технологию, используя импортные машины для очистки шерсти от бактерий, а затем измельчения ее в порошок.

Порошок, в свою очередь, прессуется в цилиндрические гранулы, которые могут удерживать в воде в 3,5 раза больше своего веса и поддерживать рост растений на срок до 10 месяцев, согласно тестам компании.

Monpellets экспортировала 20 тонн пеллет в Германию в 2019 году, а в следующем году удвоила свои зарубежные продажи. Достигнув 80 тонн в 2021 году, Цогбадрах стремится получить доход в размере 240 000 евро (261 000 долларов США) за счет экспорта 220 тонн в этом году и ищет финансирование для строительства второго завода.

Цогбадрах хвастается эффективностью своих пеллет в лабораторных и полевых испытаниях. «Горнодобывающая компания в аймаке Баянхонгор изо всех сил пыталась вырастить растительность на месте своего старого рудника, но после применения нашего удобрения растительность появилась», — сказал он.

Его следующая цель — использовать пеллеты для поддержки органического тепличного хозяйства в аймаке Төв, которое могло бы конкурировать с импортируемыми китайскими овощами. «Я ищу партнера, который будет разделять со мной то же видение», — сказал он.

Тем временем в Дархане, промышленном городе недалеко от границы Монголии с Россией, компания Бямбадорж Мэндбаяр Eco Wool по-новому взглянула на овечью шерсть как на изолятор.

После семи лет испытаний и разработок в 2018 году компания начала экспортировать рулоны утеплителя из овечьей шерсти, не содержащие химикатов, в Японию, а также продавать его местным покупателям.

Бямбадорж говорит, что теплоизоляция из овечьей шерсти обеспечивает почти в семь раз лучшее тепловое сопротивление, чем стекловолокно, и отличается высокой огнестойкостью. Он также поглощает шум и влагу, что полезно во влажном климате. Используя местную шерсть, Eco Wool может продавать свои утеплители по цене менее 70 долларов за 10 кв.

«Шерсть не только задерживает воздух между волокнами, но и воздух задерживается внутри волокон, удерживая больше тепла», — говорит Энхтуяа Дорж, профессор текстильной инженерии Монгольского университета науки и технологий в Улан-Баторе. «Вот почему шерсть — идеальный изоляционный материал».

К сожалению, закрытие границ Китаем для борьбы с COVID нарушило экспорт Eco Wool, а также гораздо более крупных монгольских компаний. Это сделало Бямбадорж более зависимым от местного рынка, где строительство все еще находится на подъеме.

Возможно, самое маловероятное новое применение овечьей шерсти — это косметика. Helen Botanical Beauty продает органическое отшелушивающее мыло с оберткой из шерстяного войлока, в которой находится шарик мыла, сделанный из жира овечьего хвоста и других натуральных ингредиентов.

«Мы стараемся максимально использовать наши внутренние органические ресурсы», — сказала Баясгалан Бурэнчөдөр, основатель стартапа из Улан-Батора. Компания поставляет мыло в Германию и другие европейские страны, а также продает его через сувенирные магазины в международном аэропорту Монголии и на туристических объектах.

Helen недавно начала производить шарики из овечьей шерсти для использования в сушилках для одежды в качестве альтернативы кондиционеру для белья или пластиковым шарикам и получила пробные заказы из США и Германии.

«Если бы не было COVID, мы могли бы сиять еще ярче», — сказала Баясгалан.

автор: Халиун Баярцогт

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: nikkei.com

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