Монгольская рок-группа The HU объявляет даты турне по Австралии

CentralAsia (MNG) - Монгольские рокеры The HU объявили, что вернутся в Австралию с туром в августе этого года. Начав в Мельбурне 3 августа, группа отправится в Брисбен и Аделаиду, а завершится в Сиднее 7 августа.

Металлические фавориты приобрели всемирную известность после выпуска их дебютного альбома The Gereg в 2019 году, который занял 11-е место в чарте альбомов ARIA. Альбом также дебютировал под номером в чартах World Album и Top New Artist Charts.

Это быстро привлекло к ним внимание знаменитых поклонников: Джейкоби Шаддикс из Papa Roach назвал группу «настоящей сделкой», в то время как даже сэр Элтон Джон приветствовал их как «мою группу года» в своем шоу Beats 1 Rocket Hour. Год спустя, в 2020 году, было выпущено роскошное издание The Gereg, в котором приняли участие Шаддикс, американская рок-группа From Ashes to New и Лиззи Хейл из Halestorm.

The HU готовят продолжение The Gereg, а их долгожданный второй альбом должен выйти в конце этого года на лейбле Better Noise Music. Black Thunder Tour предоставит фэнам возможность услышать новую музыку с грядущего альбома.

