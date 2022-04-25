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Макрон побеждает на президентских выборах во Франции
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон

CentralAsia (CA) -  Действующий президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре выборов с результатом 58,54% голосов (18 779 641), следует из данных МВД страны.

Его соперница, лидер «Национального объединения» (прежнее название — «Национальный фронт») Марин Ле Пен после подсчета 100% голосов набирает 41,46% (13 297 760 голосов). Ранее она признала поражение.

В первом туре за Макрона проголосовали 27,85% избирателей, а за Ле Пен — 23,15%.

По данным на 17:00 (по местному времени) 24 апреля явка на выборах составила 63,23%.

Французского лидера с переизбранием поздравили, в частности, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, канцлеры Германии и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель и др.

У Макрона уже состоялся первый телефонный разговор, он поговорил с Шольцом.

Переизбранный глава государства пообещал французам стать «президентом для всех» и продолжить работать «во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами». По его словам, Францию ожидают «неспокойные», но «исторические» времена.

Макрон стал первым французским президентом с 2002 года, одержавшим победу во второй раз. Впервые он возглавил страну после выборов 2017 года (тогда он победил с результатом 66,1% голосов; за Ле Пен проголосовали 33,9% избирателей).

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