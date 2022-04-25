В Ташкенте около 18 тыс человек прибыли на распродажу в ТЦ «Атлас»

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте перед торговым центром «Атлас» собралась толпа из 18 тыс. человек в надежде купить бытовую технику со скидкой в 80%. Однако из-за большого скопления людей магазин решили не открывать во избежании несчастных случаев., сообщили в правоохранительных органах столицы Узбекистана.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что магазин «Медиапарк» в ТЦ «Атлас» Учтепинского района Ташкента предлагают скидку до 80% на бытовую технику.

В результате перед этим торговым центром утром собралась толпа около 18 000 горожан.

Поскольку торговый центр не мог вместить такое большое количество граждан одновременно, торговый центр был закрыт для обеспечения безопасности горожан.

В настоящее время ситуация в торговом центре находится под контролем правоохранительных органов.

Кроме того, как отметили в ГУВД, одна женщина потеряла сознание из-за жары и толпы, ее привели в чувство, оказали первую помощь и отправили домой.