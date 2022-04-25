Всемирный банк ожидает, что экономика Монголии вырастет на 2% в 2022 году

CentralAsia (MNG) - После сокращения на 4,4 процента в 2020 году и роста на 1,4 процента в 2021 году, согласно последнему отчету Всемирного банка об экономике Монголии, экономика вырастет на 2 процента в 2022 году, что отражает сохраняющиеся пограничные трения с Китаем и влияние войны на Украине.

Несмотря на постоянную политическую поддержку и более высокие цены на сырьевые товары, экономический рост сдерживается затянувшимися перебоями в торговле и узкими местами в логистике на фоне закрытия границ. Общая инфляция резко выросла на 14,4 процента (г/г) к марту 2022 года, что привело к снижению реальных доходов и потребления домохозяйств. Война в Украине усилила внешние риски, что привело к увеличению спроса на иностранную валюту и дальнейшему истощению золотовалютных резервов, говорится в докладе.

В среднесрочной перспективе в отчете прогнозируется ускорение экономического роста до более чем 6 процентов в 2023–2024 годах, поскольку ожидается, что этап подземной добычи крупнейшего в Монголии медного рудника Оюу-Толгой (ОТ) будет введен в эксплуатацию во второй половине 2023 года.

Между тем, государственный долг, включая своп-соглашение центрального банка, резко увеличился примерно до 92 процентов ВВП в 2021 году, что было вызвано крупными фискальными мерами, связанными с COVID, для поддержки экономики.

Общий дефицит бюджета, тем не менее, сократился до 3,1 процента ВВП благодаря единовременному взысканию налоговой задолженности (2,3 процента ВВП) и финансированию программы «Детские деньги» через Фонд «Наследие будущего», что ослабило бюджетную основу и долгосрочную устойчивость.

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