Канадская легионерка подписала контракт с командой «Улаанбаатар Амазонс»

CentralAsia (MNG) - В Национальной баскетбольной лиге страны появилась первая иностранная спортсменка (легионерка) — Тимбилла Рашида из Канады.

Тимбилла Рашида, выступающая за сборную Канады, подписала контракт с профессиональным баскетбольным клубом Монголии «Улаанбаатар Амазонс». Согласно контракту, Тимбилла Рашида будет принимать участие в серии турниров ФИБА по баскетболу 3х3 в составе «Улаанбаатар Амазонс».

Рашида Тимбилла (родилась 1992) — канадская баскетболистка, играющая в центре. Ее рост 185 сантиметров. Она представляла клуб Коувотта в Кувотте в Финской баскетбольной лиге.

Тимбилла играла в студенческой серии США четыре сезона с 2012 по 2016 год за команду Массачусетского университета. Затем она играла в Португалии, Швеции, Германии и Румынии. В период 2021–2022 годов она представляла Кувоттари в Финляндии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения