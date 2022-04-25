ООН осуждает террористическую атаку на образовательный центр и мечети в Афганистане

CentralAsia (CA) - Члены Совета Безопасности (СБ) самым решительным образом осудили череду терактов в Афганистане 21 апреля, в том числе нападение на мечеть Сех Докан в Мазари-Шарифе и отдельное нападение в Кундузе. Ответственность за обе атаки взяла на себя «Исламское государство провинции Хорасан» (ИСКП), которая связана с «Исламским государством Ирака и Леванта», передает Вusiness-Standard.

В результате нападения, которое произошло в месяц Рамадан, несколько человек погибли и десятки получили ранения, в том числе студенты.

Члены СБ выразили глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Члены СБ подтвердили право на образование для всех афганцев и его вклад в достижение мира и безопасности. Они выразили серьезную обеспокоенность последствиями нападений на школы для безопасности учащихся и их способности пользоваться своим правом на образование.

Члены СБ подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

Члены СБ подчеркнули необходимость привлечения к ответственности виновных, организаторов, финансистов и спонсоров этих предосудительных террористических актов и привлечения их к ответственности. Они настоятельно призвали все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующими резолюциями Совета Безопасности активно сотрудничать в этом отношении со всеми соответствующими властями.

Члены Совета Безопасности подтвердили, что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались.

Они подтвердили необходимость того, чтобы все государства всеми средствами боролись, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и другими обязательствами по международному праву, включая международное право прав человека, международное беженское право и международное гуманитарное право, с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми террористическими актами.

Генеральный секретарь ООН осудил многочисленные нападения в Афганистане, в том числе на мечеть Сех Докан в Мазари-Шарифе во время молитв. Он выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Нападения на гражданское население и гражданские объекты, включая мечети, строго запрещены международным гуманитарным правом.

По меньшей мере 16 человек погибли и более дюжины получили ранения в результате серии взрывов бомб, прогремевших в четверг в нескольких районах Афганистана. По данным AP, террористы сначала бомбили северный Мазари-Шариф, когда люди молились. В результате нападения не менее 10 человек погибли и несколько получили ранения.

Между тем, глава главной больницы в северном Мазари-Шарифе Гавсуддин Анвари подтвердил, что в результате нападения погибли 10 человек, и добавил, что по меньшей мере 40 человек получили смертельные ранения. По его словам, пострадавших доставили на машинах скорой помощи и личных автомобилях. Еще один взрыв произошел в мечети Саи Доккен на севере Мазари-Шарифа, когда более сотни человек собрались, чтобы отметить священный месяц Рамадан.

Отмечается, что после того, как талибы захватили Афганистан в середине августа прошлого года, в стране произошли последовательные взрывы бомб. По сообщениям СМИ, количество смертей в стране было выше во время правления бывшего президента Ашрафа Гани, но при его режиме количество взрывов было меньше.