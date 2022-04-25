Полиция Алматы задержала участников митинга, требовавших освобождения политзаключенных

CentralAsia (KZ) - В Алматы полиция провела силовые задержания участников митинга, которые требовали освободить политзаключенных. По данным vlast.kz, среди задержанных организатор акции протеста Айгерим Тлеужан и журналист Данияр Молдабеков.

Активисты собрались днем 24 апреля перед Академией наук и потребовали освободить политзаключенных и задержанных во время и после январских событий. Активистка Айгерим Тлеужан сообщила, что ранее уведомила акимат о предстоящем митинге, но не получила письменного ответа. Она заявила, что будет проводить акции каждую неделю – «до тех пор, пока не будут освобождены все политические заключенные».

Представители власти сделали устное предупреждение о «незаконности мероприятия» и попытались разогнать протестующих. Когда активисты попытались пройти шествием в сторону проспекта Достык, полиция начала задержания. Orda.kz сообщает, что задержаниям подверглись 12 человек.

В этот же день на месте предполагаемого митинга, который власти не согласовали, неизвестными была организована ярмарка, куда пришли молодые люди. Корреспонденту «Власти» они сообщили, что «молодежь просто решила весело провести время, потанцевать».

Полиция пока не сделала никаких заявлений по акции протеста и задержаниям. Однако позже стало известно, что суд вменил троим активистам "нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний" и арестовал Равката Мухтарова, Айгерим Тлеужан и Бекена Бейсалиева на 15 суток.

Активисты, правозащитники и юристы неоднократно заявляли о непрозрачности расследования январских событий, в результате которых погибли по меньшей мере 238 человек. От международного расследования Нур-Султан отказался, о чем казахстанцам сообщил лично президент Касым-Жомарт Токаев.

На сегодня по делу о пытках задержаны 9 сотрудников силовых структур.

Два года назад Казахстан принял новый закон о мирных собраниях, который был представлен как соответствующий демократическим принципам, однако правозащитники критикуют его, считая, что он по-прежнему ограничивает права граждан на мирные собрания.

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