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В России на территории нефтебазы в Брянске произошел пожар. Видео

CentralAsia (CA) -  На территории нефтебазы «Дружба» в Брянске произошел крупный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказали Mash очевидцы, до начала возгорания они слышали взрывы.

В пресс-службе Брянской области подтвердили ТАСС, что на территории нефтебазы загорелись резервуары. «Что пожар есть, МЧС подтвердили. О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть. Все службы выехали на место», — пояснили агентству. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что пожару присвоен повышенный ранг. Известно, что сообщение о возгорании в Фокинском районе Брянска поступило в МЧС в 02:00 мск.

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