Талибы ввели раздельное обучение в афганских вузах по половому признаку

CentralAsia (CA) - Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» приняло решение о разделении обучения в вузах страны по половому признаку. Об этом говорится в специальном заявлении, обнародованном сформированным талибами министерством высшего образования, передает телеканал Ariana News.

«Студенты мужского и женского пола будут разделены и будут посещать лекции в разные дни недели», - указывается в постановлении ведомства.

По решению министерства, студенткам и студентам выделено по три дня в неделю для посещения занятий. «Девушки будут прослушивать лекции по понедельникам, средам и субботам, юноши - по вторникам, четвергам и воскресеньям», - отмечается в заявлении.

Министерство высшего образования уже направило циркуляр в университеты и вузы страны по этому поводу. Руководство Кабульского университета подтвердило, что имеет распоряжение об организации раздельного обучения в вузе и разработало специальный план, который «позволит студенткам продолжить учебу».

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.