За сутки в двух регионах Узбекистана выявлено 34 новых случая коронавируса

- Узбекистан, общество
- 11:48, 25 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 25 апреля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 503. В течение прошедших суток зафиксированы 34 новых случая, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в городе Ташкенте (25) и Ташкентской (9) области.
За день выздоровели 32 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 515).
На лечении находится 351 больной COVID-19.
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