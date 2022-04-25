США запускает проект по цифровизации систем водоснабжения в двух городах Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Вашингтоне на днях состоялась встреча делегации Узбекистана во главе с первым заместителем министра жилищно-коммунального обслуживания, председателем правления АО «Узсувтаъминот» Сахибом Саифназаровым с заместителем директора Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Винаем Туммалапалли.

По информации посольства Узбекистана, в рамках мероприятия стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в области управления водными ресурсами нашей страны, вопросы привлечения передовых американских технологий и специалистов для повышения эффективности использования ограниченных ресурсов. Также состоялась церемония подписания грантового соглашения между АО «Узсувтаъминот» и USTDA по внедрению системы «умного управления» водными ресурсами в Узбекистане.

Новый пилотный проект на сумму 453 тысячи долларов будет впервые реализован в области управления водными ресурсами и предполагает широкомасштабную цифровизацию систем водоснабжения в городах Джизак и Чирчик, что позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку системы водопользования посредством датчиков удаленного мониторинга, моделировать разные сценарии использования ресурсов.

Новая цифровая система на основе искусственного интеллекта позволит автоматизировать процессы водоснабжения и канализации, заранее определить рост или снижение объемов водных ресурсов для их наиболее оптимального распределения, а также выявлять возможные места утечек в системе, отметил представитель USTDA.

Ожидается, что в рамках реализации данного проекта также будет создана геоинформационная система водных ресурсов для анализа и визуализации географических данных. Основным подрядчиком со стороны США будет выступать американская компания «Nobel Systems», базирующаяся в г.Сан-Бернардино (штат Калифорния), которая имеет тридцатилетний опыт в вопросах интеграции программного обеспечения и облачных решений в систему водного управления.