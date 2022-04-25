Саудовская Аравия определила число квот для паломников из Таджикистана — 3,5 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - Саудовская Аравия выделила Таджикистану квоту на 3,5 тыс. паломников для совершения хаджа в 2022 году, сообщили «Азия-Плюс» в Комитете по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов страны.

Количество выделенных странам квот опубликовано на официальной странице мечети Харамайн Шарифайн в Facebook со ссылкой на министерство хаджа Саудовской Аравии.

Также условием для нынешнего посещения Мекки и Мадины является наличие прививки от коронавируса и сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный не более чем за 72 часа до прибытия в королевство.

В комитете подчеркнули, что пока стоимость хаджа тоже неизвестна, она будет определена в скором времени.

Ранее в комитете заявили, что за последние 10 лет стоимость хаджа в долларах не изменилась и составляла от $3 тыс. 700 до $3 тыс. 720.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия отменила хадж для паломников, находящихся вне королевства, а также ограничила число участников до 1 тыс. человек. В 2021 году это количество увеличили до 60 тыс., однако паломникам из-за рубежа снова запретили совершать хадж.

В 2016 году в Таджикистане было принято решение не включать в квоту лиц младше 40 лет. Таким образом, Комитет по делам религии пытался разрешить вопрос с огромной очередью желающих посетить святыни ислама.

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