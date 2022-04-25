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Узбекистан за I квартал импортировал около 500 электромобилей

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан за март-январь 2022 года было завезено 455 электромобилей общей стоимостью $13,5 млн, сообщает Госкомстат республики.

Импорт электромобилей увеличился на 370 единиц или в 5,4 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Основными импортерами электрокаров являются:

— Китай — 426 единиц;

— Германия — 13 единиц;

— Гонконг — 7 единиц;

— ОАЭ — 3 единиц;

— Эстония — 2 единиц;

— США — 1 единиц;

— Канада — 1 единиц.

Только за январь-февраль Узбекистан суммарно импортировал 228 электромобилей общей суммой $5.9 млн. Главным поставщиком также был Китай.

Также в конце марта был подписан меморандум между компанией Megawatt Motors и Госкомэкологии о сотрудничестве в развитии «зелёного» транспорта в Узбекистане. Так, в Узбекистане установят 68 новых станций зарядки электрокаров. На первом этапе это планируется сделать в столице, далее — в регионах.

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