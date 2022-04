Во Франции после победы Макрона на выборах вспыхнули протесты. Видео

CentralAsia (CA) - После оглашения победы действующего лидера Франции Эммануэля Макрона во втором туре в стране вспыхнули протесты, передает Reuters.

На улицы в Париже вышли участники движения «Желтые жилеты», которые в последние недели призывали не голосовать за действующего президента Франции.

Сообщается, что полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих. В Париже правоохранители пытались разогнать в основном молодых людей, собравшихся в центральном районе Шатле для протеста.

Также сообщается, что в центре Парижа полицейские вынуждены были открыть огонь по автомобилю. Он остановился по требованию патрульных, но впоследствии водитель неожиданно нажал на педаль газа и поехал прямо на полицейских.

A #French journalist has just reported on his Twitter that the police opened fire on a car that "refused to be repaired".

Outcome: 2 dead (front passenger and driver). The rear passenger was injured. The area is now cordoned off by the police. #France #Paris pic.twitter.com/3StFPu1dO7