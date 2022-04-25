Узбекистан и Казахстан договорились совместно продвигать Аральскую проблему в глобальном масштабе

CentralAsia (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Содиком Сафоевым 21-22 апреля находилась с визитом в Кызылординской области РК для участия во 2-м заседании Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса и Сенатом Парламента Казахстана

По данным информационной службы верхней палаты Парламента, в первый день визита представители делегации осмотрели территорию Приаралья и ознакомились с состоянием плотины «Кукорол». Была дана подробная информация о мерах, принимаемых для развития водного хозяйства в регионе, а также по совершенствованию работы по сокращению дефицита воды и развитию лесного хозяйства.

Также члены делегации побывали на рыбоперерабатывающем заводе «Арал SeeFood» в Аральском районе Кызылординской области, где ознакомились с деятельностью предприятия и проводимой работой по развитию рыбоводства.

Во второй день визита в Аральском районе состоялось второе заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана и Сенатом Парламента Казахстана.

В мероприятии приняли участие парламентарии двух стран, представители соответствующих министерств и ведомств Казахстана, Международного фонда спасения Арала, ООН и Всемирной организации здравоохранения.

На заседании рассмотрены вопросы сотрудничества в области экологии, в частности реализация совместных программ и мер по восстановлению Аральского моря, защите его экосистем, а также новые реализуемые проекты. Представлена также подробная информация о мерах, направленных на улучшение экологической ситуации в Приаралье в Узбекистане.

Стороны договорились о проведении совместной работы по дальнейшему развитию научно-исследовательской деятельности в данном направлении и продвижению Аральской проблемы в глобальном масштабе и включению ее в повестку предстоящих совместных мероприятий.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания Комиссии в Узбекистане в конце текущего года.