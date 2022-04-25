Президент Татарстана посетил с рабочим визитом Туркменистан

CentralAsia (TM) - 24 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с однодневным рабочим визитом в Туркменистан, сообщила пресс-служба главы РТ.

В ашхабадском дворце «Рухыет» Минниханова принял президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Минниханов и Бердымухамедов осмотрели выставку, посвященную Дню скакуна и туркменского алабая (праздники объединили в декабре 2021 года), после чего обсудили возможности расширения сотрудничества.

Глава Татарстана рассказал, что в 2021 году объем товарооборота с Туркменистаном составил $77,5 млн и предложил увеличить показатель за счет сотрудничества в сферах нефтеразведки, нефтедобычи, транспортировки газа, автомобиле, авиа-, судостроения, поставок химической продукции.

Бердымухамедов отметил, что готов продолжать «традицию тесного сотрудничества» с Татарстаном.

Ранее представители «Татнефти» выражали заинтересованность в работе на туркменском шельфе Каспия, однако в декабре 2021 года глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что на данный момент договоренностей в этой сфере не достигнуто.

В октябре 2021 года руководители «Татнефти» представили президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову свои предложения по ремонту более 300 простаивающих нефтяных скважин, а также по двукратному увеличению добычи на месторождениях страны. Бердымухамедов поручил профильным специалистам изучить предложения, но о результатах пока объявлено не было.

Минниханов пригласил делегацию Туркменистана посетить Казань во время празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое будет отмечаться 21 мая.

В этот же день глава Татарстана опубликовал в своих социальных сетях фото туркменского алабая Акдуса, которого в мае прошлого года ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

«У Акдуса праздник – день туркменского алабая! Оставил его дома, сам с рабочим визитом на его Родине, в Туркменистане. Сегодня, кстати, здесь отмечают и день туркменского скакуна. Для местных жителей – это гордость, поэтому каждый год проводят национальный праздник. Если получится сделаю фото. А пока можете поздравить Акдуса », – подписал публикацию Минниханов.