Губернатор Омской области прибыл с деловым визитом в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Делегация Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым в понедельник прибыла в Узбекистан, где примет участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", сообщает правительство региона.

Омская делегация будет работать в Ташкенте с 25 по 27 апреля. В программе губернатора – встреча с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и деловые переговоры с руководителями крупнейших предприятий Узбекистана. В состав делегации российского региона также вошли зампред регионального правительства Татьяна Дернова, глава Минсельхозпрода Николай Дрофа, министр экономики Анна Негодуйко, глава регионального Минпрома Андрей Посаженников.

"В рамках делового визита мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве между правительством Омской области и Джизакской областью Узбекистана. Этот союз может быть перспективным прежде всего для легкой промышленности нашего региона с точки зрения гарантированных поставок хлопкового сырья. Кроме того, омские аграрии увеличивают объемы переработки зерна, экспортируют готовую продукцию и осваивают азиатские рынки. В этом году в Узбекистан уже отправилась первые 22 тонны омской муки. Наши возможности позволяют реализовывать более 600 тонн муки ежемесячно", - сказал глава Омской области.

В первый день работы делегация региона примет участие в главной пленарной сессии выставки "Центральная Азия: пространство технологического прорыва".

На стенде коллективной экспозиции Омской области состоятся деловые встречи с руководством и представителями органов власти Узбекистана, республиканской Торгово-промышленной палаты, отраслевых ассоциаций, а также ряд переговоров омских и узбекских компаний.

Выставка "Иннопром. Центральная Азия" проводится Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана. В рамках выставки свою продукцию продемонстрируют более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Беларуси, Казахстана, Турции, Германии.