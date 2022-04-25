Делегация предпринимателей Белоруссии посещает с деловым визитом Ташкент

CentralAsia (UZ) - Руководители белорусских предприятий и организаций принимают участие в деловом визите в Ташкент. Визит и деловая программа организуются Белорусской торгово-промышленной палатой во взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в рамках официального визита в Ташкент премьер-министра РБ Романа Головченко, сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Беларуси.

Как сообщили в диппредставительстве, программа визита предусматривает посещение выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», участие в деловых мероприятиях выставки, узбекско-белорусском бизнес-форуме и В2В-переговорах с потенциальными узбекскими партнерами.

«Планируется, что белорусская бизнес-делегация посетит павильон выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» 25 апреля 2022 г. Руководители предприятий смогут принять участие в пленарных сессиях и других мероприятиях выставки, расширить взаимодействие и установить новые деловые контакты с представителями компаний и организаций из Узбекистана, России, Таджикистана, Казахстана и Турции по таким направлениям торгово-экономического сотрудничества, как машиностроение, металлургия, энергетика, химическая промышленность, фармацевтика и медицина, промышленная автоматизация и другие», — говорится в сообщении.

После посещения делегацией выставки и деловых мероприятий состоится узбекско-белорусский бизнес-форум с участием премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. В рамках мероприятия будут рассмотрены перспективные направления развития белорусско-узбекского торгово-экономического взаимодействия, состоится обмен мнениями и опытом сотрудничества деловых кругов. После пленарной части запланированы двусторонние B2B-переговоры с представителями узбекских предприятий и организаций.

Кроме того, в рамках форума планируется провести церемонию подписания двусторонних коммерческих контрактов и соглашений.

На 26 апреля прорабатывается возможность посещения узбекских предприятий, СЭЗ, свободно-индустриальных зон и других объектов.