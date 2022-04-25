CentralAsia (UZ) - В Ташкенте стартовала выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Мероприятие пройдет с 25 по 27 апреля и объединит крупных инвесторов высокого уровня различных сфер на одной площадке для профессионального диалога.

Главная цель мероприятия – содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, налаживание новых деловых контактов, подписание соглашений и как итог - реализация новых проектов промышленной кооперации.

Для участия на настоящий момент зарегистрировано порядка 200 иностранных компаний и более 1300 физических лиц (из стран СНГ, а также Франции, Италии, Нидерландов, Индии).

Вторая выставка в Узбекистане призвана обеспечить создание ежегодной площадки промышленной кооперации для Центральноазиатского региона и граничащих с ним стран. Главные разделы - металлургия и материалы, промышленная автоматизация, машиностроение и производство компонентов.

Предстоит насыщенная деловая программа, включая более 20 специализированных сессий на самые актуальные темы промышленной повестки. Форматы их организации различны - панельные сессии, дискуссии, круглые столы и деловые встречи - участники получат возможность обсудить перспективы Центральной Азии как пространства технологического прорыва, а также инвестиционный и промышленный потенциал стран региона.

Большой ЭКСПО-масштаб представлен участием 5 национальных экспозиций (Узбекистана, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана), 8 коллективных стендов регионов Российской Федерации (г. Москвы, Свердловской, Челябинской, Тульской и Нижегородской областей, Ханты-Мансийский автономного округа, Краснодарского края и Республики Татарстан), 52 компаний (в том числе 8 компаний из Франции - Valeo, Cornerstone, Spectrum, SNF, Smoove, Alvarez & Marshal, TrendMicro, Integra, 2 компаний из Венгрии - Hungarian Water Treatment Cluster, Budapest Hydro и 1 компании из Италии - Camozzi Pnevmatika) в качестве экспонентов или со-экспонентов.

В апреле прошлого года данное масштабное мероприятие проходило впервые. Тогда выставка объединила представителей делегации правительственных и деловых кругов Узбекистана, России, Франции, Германии, Чехии, Японии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и других стран. В общей сложности в 2021-м выставку посетили более 10 000 человек, в том числе руководители промышленных и финансовых компаний, представители органов власти, деловых ассоциаций.

По ее итогам участниками были определены первоочередные задачи и перспективные механизмы промышленного развития в постковидный период, пути восстановления торгово-экономических связей, возможности внедрения промышленных инноваций в качестве драйверов экономического роста, а также налажены двусторонние деловые контакты.

В результате проведенных мероприятий и деловых встреч была достигнута договоренность на $3,2 млрд. в виде инвестиционных соглашений, экспортных и импортных контрактов.