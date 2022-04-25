Российские войска продвинулись вокруг Северодонецка (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:17, 25 апреля 2022
- Просмотров: 1307
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 24 на 25 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские наступательные операции на востоке Украины 24 апреля незначительно продвинулись вокруг Северодонецка, захватив несколько небольших городов и установив понтонный мост через реку Красна к западу от Северодонецка.
Выводы института:
Российские силы продолжают оказывать давление на украинских военных на объекте «Азовсталь» в Мариуполе.
Украинские источники сообщают, что российские войска готовятся к новым штурмам «Азовстали», которые, вероятно, обойдутся дорого — возможно, для того, чтобы уложиться в установленный Кремлем срок по очистке Мариуполя, — но ISW не может независимо подтвердить эти сообщения.
Российские силы добились ограниченных успехов к северо-западу от Северодонецка, но вряд ли смогут начать массированные наступательные операции.
Дополнительные российские силы перебрасываются для усиления безуспешных атак на Изюмском фронте.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);
Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;
Поддерживающее усилие 2 — южная ось;
Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.