Российские войска продвинулись вокруг Северодонецка (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 24 на 25 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские наступательные операции на востоке Украины 24 апреля незначительно продвинулись вокруг Северодонецка, захватив несколько небольших городов и установив понтонный мост через реку Красна к западу от Северодонецка.

Выводы института:

Российские силы продолжают оказывать давление на украинских военных на объекте «Азовсталь» в Мариуполе.

Украинские источники сообщают, что российские войска готовятся к новым штурмам «Азовстали», которые, вероятно, обойдутся дорого — возможно, для того, чтобы уложиться в установленный Кремлем срок по очистке Мариуполя, — но ISW не может независимо подтвердить эти сообщения.

Российские силы добились ограниченных успехов к северо-западу от Северодонецка, но вряд ли смогут начать массированные наступательные операции.

Дополнительные российские силы перебрасываются для усиления безуспешных атак на Изюмском фронте.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось;

Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.