Турция объявила о завершении первой фазы операции «Коготь-Замок» в Ираке

Хулуси Акар

CentralAsia (CA) - Турция завершила первую фазу военной операции «Коготь-Замок» против Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара признала ее террористической организацией) на севере Ирака, заявил в интервью Hurriyet министр обороны Хулуси Акар.

Турецкие вооруженные силы «достигли мест, которые им нужно было достичь, земли, которую они будут контролировать, по земле и воздуху, и захватили там цели», сообщил министр.

По словам Акара, в районе проведения операции есть «много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов», а захваченные цели — только первый этап операции. «Позже эта деятельность продолжится до тех пор, пока террористы не будут нейтрализованы», — добавил он.

Турция объявила о проведении военной операции против курдов 18 апреля. Кампания «Коготь-Замок» началась на востоке страны и на севере Ирака. В боевых действиях участвуют спецназ и военно-воздушные силы, как заявили в турецком Минобороны, целью служат «только террористы».

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, операция направлена на защиту границ страны.

«Целью нашей операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности нашей границы. Турция не претендует ни на какие территории», — заявил Эрдоган.

РПК была основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Анкара ведет вооруженный конфликт с курдами с 1984 года.

В апреле 2021 года турецкая армия проводила еще одну военную операцию на севере Ирака против РПК, в ней был задействован спецназ.